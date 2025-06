Francia sparatoria a un matrimonio | 2 morti tra cui la sposa

Una tragica notte colpisce la Francia: durante un matrimonio a Goult, nel sud del paese, una sparatoria sconvolge i festeggiamenti, causando almeno due vittime tra cui la sposa e lasciando ferite altre tre persone. L'episodio, avvenuto mentre i festeggiamenti si concludevano, ha gettato nello shock una comunità intera. La scena, drammatica, si è svolta all’improvviso, quando quattro uomini incappucciati sono comparsi all’improvviso, lasciando un segno indelebile nella memoria di tutti.

Almeno due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta oggi, domenica, durante un matrimonio nella cittadina di Goult, nel sud della Francia. Lo ha appreso l’emittente francese Bfmtv. Mentre i festeggiamenti stavano terminando intorno alle 4 del mattino, gli sposi, un ragazzo di 13 anni e un’altra persona stavano salendo su un’auto quando, all’improvviso, sono apparsi quattro individui incappucciati che hanno aperto il fuoco contro il veicolo. Secondo la procura di Avignone, la sposa è morta nella sparatoria, mentre le tre persone con lei sono rimaste gravemente ferite. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, sparatoria a un matrimonio: 2 morti tra cui la sposa

