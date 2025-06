Francia con l’immigrazione perdita annua del 3,4% del PIL

L’immigrazione in Francia sta avendo un impatto più profondo di quanto si pensasse: secondo uno studio recente, essa causa una perdita annua del 3,4% del PIL, accentuando le sfide economiche già esistenti. Questo dato solleva importanti questioni su come gestire al meglio i flussi migratori e sostenere la crescita del Paese. È ora di riflettere sulle strategie da adottare per invertire questa tendenza e favorire uno sviluppo più equilibrato.

Lo studio stima che l'immigrazione rappresenti una perdita annua del 3,4% del PIL per la Francia, aggravando le difficoltà strutturali dell'economia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Francia, con l’immigrazione perdita annua del 3,4% del PIL

