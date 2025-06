Franchini il laboratorio analisi verrà rinnovato Servizio 24 ore su 24 con risposte più tempestive

Il Laboratorio Franchini si prepara a una grande rivoluzione: riaprirà 24 ore su 24, offrendo risultati più veloci e servizi sempre più efficienti. Questa innovazione mira a migliorare la qualità dell’assistenza, anche se ha sollevato qualche preoccupazione tra i sindacati circa la perdita di personale qualificato. L’Ausl garantisce che, nonostante i cambiamenti, i cittadini continueranno a ricevere cure di alto livello. La sfida ora è bilanciare efficienza e attenzione umana.

La chiusura del Laboratorio analisi dell'ospedale Franchini ha suscitato critiche dalla Fp Cgil, che denuncia una perdita di personale qualificato e un aggravio di lavoro per chi resta, a causa della centralizzazione e automazione delle attività. L'Ausl, senza replicare al sindacato, rassicura i cittadini sostenendo che non ci sarà alcuna riduzione dei servizi, ma un miglioramento in qualità e tempestività grazie a un rinnovamento tecnologico. Anche il sindaco di Montecchio, Fausto Torelli, condivide questa innovazione. L'Ausl spiega che è in corso una riorganizzazione del Dipartimento di Medicina di Laboratorio che punta a un sistema integrato.

