FOTO Amarcord per una classe del ‘Galilei’ | reunion dopo 50 anni

Dopo mezzo secolo, i ricordi si riaccendono e le emozioni riaffiorano: la classe del 8216Galilei8217 di Benevento ha celebrato una reunion indimenticabile, riscoprendo l’affinità che il tempo non ha mai scalfito. Un viaggio nel passato, tra sorrisi e rimpatriate, che testimonia come l’amicizia autentica possa durare per sempre. Il nostro racconto di questa straordinaria giornata ci invita a rivivere quei momenti speciali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Diplomati nell’anno scolastico 197475, dopo 50 anni, gli amici della 5^ classe, sezione D, dell’ Istituto Tecnico Statale per Geometri “Galileo Galilei” di Benevento, sono riusciti a trascorrere insieme una giornata in allegria. Angelo Raffaele Aufiero, Antonio Castelluzzo, Agostino Iannazzone, Pasquale Iazzetti, Andrea La Peccerella, Antonio Marotti, Martino Martignetti, Serafino Ranauro, Camillo Romano, Enrico Sorda, Massimo Pedicini e Luigi Tancredi, si sono dati appuntamento presso il Santuario di Sant’Antonio in Apice (Bn), ove è stata celebrata una Santissima Messa per ricordare i sette compagni di viaggio che non ci sono più, per poi proseguire la loro “reunion” presso il Ristorante “La Cantinella”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

In questa notizia si parla di: galilei - classe - anni - amarcord

Scuola, Valditara: «Cellulare in classe vietato fino a 14 anni, valutiamo estensione a over 15» - Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato la proposta di vietare l'uso del cellulare in classe fino ai 14 anni, con una possibile estensione per gli over 15.

Una giornata amarcord a trent’anni dal diploma - A trent’anni dal diploma, la classe 5°P del 1994/95 dell'Istituto Tecnico Commerciale Gentili di Macerata si è ritrovata in un’affascinante giornata di ricordi all’agriturismo Poggio Ajano.

FOTO/ Amarcord per una classe del ‘Galilei’: reunion dopo 50 anni; Un amarcord indimenticabile all'insegna della scuola e dell'amicizia: dopo 50 anni si ritrovano gli allievi della 5.A Meccanici dell'Itis Galilei; Giornata amarcord a 50 anni dalla maturità classica.

Evento amarcord in paese. Cena di classe, 40 anni dopo - quarant’anni di distanza, si sono cercati e ritrovati in questi giorni, a Certaldo Alto, le bambine e i bambini dell’Istituto Maria Santissima Bambina, classe 1972. Riporta lanazione.it

Rimpatriata dopo 40 anni Cena di classe amarcord - Sono gli alunni classe 1980 ad essersi ritrovati a cena al ristorante La Rocca di Montemurlo. Lo riporta lanazione.it