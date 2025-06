Fossacesia investe nel decoro urbano | al via interventi straordinari su tutto il territorio

Fossacesia si illumina di nuova vita grazie a un ambizioso piano di decoro urbano e verde pubblico, che trasforma il territorio con interventi rapidi e mirati. Con il coinvolgimento di Ecolan e dell’amministrazione comunale, la città si prepara a un rinnovo che migliora qualità di vita e bellezza. Un impegno concreto per rendere Fossacesia un luogo ancora più accogliente e vivibile, perché il futuro si costruisce partendo dal presente.

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di decoro urbano e manutenzione del verde a Fossacesia, grazie a un piano straordinario attivato dal Comune in collaborazione con Ecolan, le ditte affidatarie e il personale degli uffici comunali. L'iniziativa nasce anche a seguito dell'incontro del 5.

