Accogliere artisti, appassionati e abitanti in un festoso abbraccio di suoni e tradizioni. Il Forum Fest 2025 promette di essere un evento imperdibile, dove musica e territorio si fondono in una celebrazione unica dell’identità locale. Preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente che lascerà il segno, rafforzando il senso di comunità e passione per la nostra terra. Non mancate, perché questa giornata sarà indimenticabile!

ANDRETTA – Dopo il successo della prima edizione, il Forum Fest torna a scaldare l’estate irpina con una giornata dedicata alla musica, alla condivisione e all’identità territoriale. Sabato 5 luglio 2025, la Contrada Pisciolo di Andretta si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Forum Fest 2025: musica, territorio e comunità ad Andretta

