In un panorama di forte concorrenza con la riviera, Forlì si riscopre vibrante e desiderosa di rinascere. Chantal Soldaini, traduttrice e residente nel centro storico, sottolinea l’importanza di eventi che animino la città e attirino visitatori. Per rendere il cuore di Forlì ancora più vivo, propone un programma strutturato con iniziative ben pianificate, capaci di valorizzare cultura, arte e socialità, trasformando ogni occasione in un motivo di orgoglio locale.

Chantal Soldaini, 39enne forlivese, è traduttrice ed è residente in centro. Ha vissuto e lavorato per molti anni a Londra e da pochi mesi è rientrata in città. "I grandi eventi, come questo, sono utili per richiamare persone in piazza e ravvivare il centro. Mi piacerebbe assistere anche a eventi culturali e d’arte come la presentazione di libri, seminari e festival". Secondo Soldaini ci vorrebbe un programma strutturato, con iniziative ben pubblicizzate: "Gli esercizi commerciali dovrebbero restare aperti durante queste serate. D’estate, però, trattenere i giovanissimi in città è sempre una sfida: la concorrenza con la riviera si fa sentire". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Forte concorrenza con la riviera"

