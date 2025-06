Formia il Tribunale assolve i Zangrillo | Accuse infondate e pregiudizi

Dopo un lungo percorso giudiziario durato dieci anni, il Tribunale di Cassino ha finalmente assolvere i fratelli Zangrillo, dimostrando l’innocenza e l’assenza di ogni accusa infondata. Una vittoria che conferma come, spesso, i pregiudizi e le false accuse possano pesare ingiustamente sulla vita di persone oneste. La giustizia ha trionfato, restituendo loro dignità e speranza nel sistema legale italiano.

Formia – Ci sono voluti dieci anni di processo per dimostrare ciò che, secondo la difesa, era chiaro fin dall’inizio: nessun riciclaggio, nessun reato, ma solo una lunga e dolorosa vicenda giudiziaria. Vincenzo e Giovanni Zangrillo, titolari di un’officina meccanica a Formia, sono stati oggi assolti con formula piena dal Tribunale collegiale di Cassino. La sentenza, emessa dal collegio presieduto dal giudice Gioia con a latere i giudici Sangiovanni e Fassari, chiude una vicenda iniziata nel 2015 con un’accusa gravissima: riciclaggio di autoarticolati. Tutto è cominciato con la notifica di una misura di prevenzione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: formia - tribunale - zangrillo - assolve

Cartucce 'a pallettoni' in masseria, ma il Tribunale assolve allevatore 72enne: "Accusa inconsistente" - In un periodo in cui la sicurezza e la legalità sono al centro del dibattito pubblico, la recente assoluzione di un allevatore garganico rappresenta un caso emblematico.

Barcaccia deturpata, danni per 4000 euro, ma il tribunale di Roma assolve i tre “gretini” di Ultima generazione - Un gesto estremo per un messaggio urgente: i tre attivisti di Ultima Generazione che hanno deturpato La Barcaccia rimangono impuniti, ma il dibattito sulla sostenibilità e il rispetto del patrimonio culturale è più vivo che mai.

Formia, il Tribunale assolve i Zangrillo: “Accuse infondate e pregiudizi”.

Formia, il Tribunale assolve i Zangrillo: “Accuse infondate e pregiudizi” - Assoluzione piena per i titolari dell’officina Zangrillo: nessun riciclaggio, dopo dieci anni il Tribunale cancella ogni accusa. Lo riporta ilfaroonline.it

Formia, la Dia confisca beni per 22 milioni di euro all'imprenditore Vincenzo Zangrillo - Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale penale di Latina – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta del direttore della Dia ed eseguito a Formia ... Segnala ilmessaggero.it