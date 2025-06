Formazioni ufficiali Juve Wydad | le scelte di Tudor per il secondo match del Mondiale per Club

Il Mondiale per Club entra nel vivo e la Juventus, forte del brillante esordio contro l’Al Ain, si prepara a sfidare il Wydad sotto il sole di Philadelphia. Con Tudor che ha scelto le sue carte, i bianconeri puntano a confermarsi e a blindare il passaggio agli ottavi. Ecco le formazioni ufficiali e tutti i dettagli di questa attesa sfida, un passo fondamentale verso il traguardo finale.

Formazioni ufficiali Juve Wydad: le scelte di Tudor per la sfida del Mondiale per Club. Tutti i dettagli sul match. La Juve torna in campo dopo il grande esordio contro l' Al Ain per continuare a vincere e blindare il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club. I bianconeri affrontano il Wydad nel grande caldo di Philadelphia. Di seguito le formazioni ufficiali del match. JUVE WYDAD LIVE Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Savona; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani. All: Tudor. A disp: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Gatti, Locatelli, Koopmeiners, Vlahovic, Nico Gonzalez, Adzic, Kostic, Weah, Rugani, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula Wydad: in attesa della formazione ufficiale.