Formazioni confermate come Jobe Bellingham fa il primo inizio

Il calcio mondiale si infiamma con una sfida mozzafiato: i tramonti di Mamelodi puntano a staccare il pass per gli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club, avversando il temibile Borussia Dortmund. Dopo aver iniziato con una vittoria, il team africano sogna di regalare un’altra impresa ai propri tifosi e al continente. La partita si preannuncia emozionante: chi avrà la meglio? Restate con noi per scoprire il risultato!

I tramonti di Mamelodi possono assicurarsi il loro posto negli ultimi 16 della Coppa del Mondo del Club con una vittoria sul Borussia Dortmund questo pomeriggio. Mamelodi ha battuto Ulsan 1-0 nell'apertura del gruppo F e altri tre punti li vedrebbero attraverso, oltre a fornire un tiro importante al braccio per il calcio africano. Dortmund ha disegnato la loro prima partita, 0-0 con Fluminense martedì, ma ha mantenuto il loro record imbattuto che ora si trova in otto partite. La loro ultima sconfitta è arrivata il 9 aprile contro il Barcellona in Champions League.

Formazioni confermate mentre Bellingham inizia in panchina - Il Borussia Dortmund si prepara a scendere in campo con le formazioni ufficiali, mentre Jobe Bellingham inizia la sua avventura in panchina.

Jobe Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Mamelodi: "È stata una partita dura e una vittoria importante