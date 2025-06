Forlì deve ancora trovare il suo stile

Forl236 deve ancora scoprire il suo vero stile, ma la strada è tutta da percorrere. Serena Tagliente, 43 anni, commenta con entusiasmo il concerto degli Eiffel 65 durante la Notte Rosa: "Si può fare di meglio, qualcosa di più moderno". La splendida cornice di una delle piazze più affascinanti d’Europa meriterebbe un’atmosfera vibrante e innovativa, magari con festival e concerti di musica d’autore. È tempo di reinventare il cuore culturale della città.

"Si può fare di meglio. Ci vorrebbe qualcosa di più moderno", così Serena Tagliente, 43 anni, commenta il concerto degli Eiffel 65 durante la Notte Rosa. "Questa è una delle più belle piazze d’Europa, ma l’atmosfera è un po’ ‘depressa’: dovrebbe essere piena di locali e invece non c’è granché – osserva –. Si potrebbero proporre festival o concerti di musica d’autore, iniziative anche di nicchia, pensate per essere trasversali alle diverse generazioni. La città, comunque, deve ancora trovare uno stile che la identifichi". Tagliente, originaria di Ostuni (provincia di Brindisi ) vive in città da molti anni e lavora come consulente per l’ambiente: "Sarebbe ora di dire basta agli eventi solo con lo street food in centro – dichiara netta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it