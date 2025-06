Forlì avanti tutta | contatto con Aradori Concorrenza agguerrita ma intesa nel mirino

Una giornata di intense negotiazioni, segnate da un mercato agguerrito e da un’intesa in fase avanzata, che mette Forlì e Pietro Aradori sul fronte caldo dell’estate cestistica. La trattativa, ancora aperta, potrebbe concretizzarsi in qualsiasi momento, alimentando l’attesa e la curiosità degli appassionati. In un contesto di concorrenza forte, il club biancorosso mantiene alta la concentrazione, pronto a sfruttare ogni opportunità per rafforzare la propria rosa e puntare in alto.

Prosegue il flirt tra Forlì e Pietro Aradori, in quella che è a tutti gli effetti una bollente pista di mercato in questo scorcio iniziale di estate. Si registrano infatti progressi nella trattativa, con il matrimonio che potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro. Ma l’affare, come si confà dinanzi a un elemento di tale spessore tecnico, è ad ogni modo ancora aperto ad ogni scenario. Di certo c’è che quella di ieri è stata comunque una giornata cruciale per l’avvicinamento concreto tra le parti. Nel pomeriggio sotto il sole cocente di Cervia, a due passi dal bagnasciuga, è infatti andato in scena un importante incontro tra una delegazione della dirigenza biancorossa e l’ex nazionale azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì, avanti tutta: contatto con Aradori. Concorrenza agguerrita, ma intesa nel mirino

In questa notizia si parla di: forlì - aradori - avanti - tutta

Day 8: Italia avanti tutta con Sinner, Musetti e Paolini - In questo ottavo giorno di tennis, l'Italia si fa avanti con Sinner, Musetti e Paolini. Unitevi a noi alle 8:15 per commentare insieme una giornata storica del tennis azzurro, con Sinner che supera Cerundolo, Paolini che realizza una rimonta incredibile e Musetti che regala una lezione di classe a Medvedev!

Governo avanti tutta su Cpr migranti in Albania, Meloni chiede fiducia Camera - Il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, prosegue con decisione nell'implementazione dei centri per migranti in Albania.

Forlì, avanti tutta: contatto con Aradori. Concorrenza agguerrita, ma intesa nel mirino; Fortitudo in emergenza: infortuni e mercato in vista della sfida con Forlì; La Fortitudo Bologna batte Forlì e conquista i playoff.