Fondo Espero neoassunti 2019 | webinar Anief sul silenzio assenso

Se sei un neoassunto del 2019 e desideri comprendere appieno le modalità di adesione al Fondo Espero, non perdere il webinar gratuito organizzato da Anief. Un'occasione imperdibile per fare chiarezza sul silenzio assenso, le sue implicazioni e le possibili alternative. Partecipa per conoscere i tuoi diritti e le opzioni a disposizione, e affrontare con consapevolezza il tuo percorso professionale nel mondo della scuola.

Il sindacato Anief organizza un webinar gratuito sul Fondo Espero e la controversa regola del silenzio assenso per i neoassunti dal 2019. L’incontro online si focalizzerà sulle implicazioni di questa adesione automatica e sulle possibili alternative per il personale della scuola. Un appuntamento per fare chiarezza sul Fondo Espero Il sindacato Anief ha programmato un . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: fondo - espero - anief - neoassunti

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Il Fondo Espero avvia il silenzio-assenso per la pensione complementare del personale scolastico. Mercoledì 21 maggio a Roma, i sindacati si incontrano al Ministero per chiarimenti e indicazioni operative.

Fondo Espero: iscrizione automatica per i neoassunti dal 2019, come opporsi entro i termini; Adesione ad Espero con silenzio - assenso coglie di sorpresa docenti neoassunti. Anief fornisce modello per eventuale recesso; Fondo Scuola Espero e silenzio-assenso: il MiM convoca i sindacati per le nuove modalità di adesione.

Adesione ad Espero con silenzio – assenso coglie di sorpresa docenti neoassunti. Anief fornisce modello per eventuale recesso - Il sindacato Anief lo aveva detto in tempi non sospetti: l’adesione alla previdenza complementare Fondo Espero non può essere attuata con la formula del silenzio- Lo riporta orizzontescuola.it

Scuola, Fondo Espero: sindacati convocati al Ministero - forma scritta ai neoassunti all’atto della firma del contratto individuale di assunzione a tempo indeterminato – spiega Marcello ... finanza.repubblica.it scrive