Fondazione SportCity | sport come diritto urbano per sconfiggere la sedentarietà

In un mondo in cui la sedentarietà minaccia la salute collettiva, la Fondazione SportCity mette in luce un principio rivoluzionario: lo sport non è un privilegio, ma un diritto urbano essenziale. Attraverso politiche pubbliche mirate, le città italiane possono trasformarsi in protagoniste di una cultura del movimento più inclusiva e sostenibile. È il momento di agire, perché il benessere condiviso parte dalla nostra piazza.

Il messaggio è chiaro: lo sport non è un lusso, ma un "diritto urbano", uno strumento imprescindibile per la salute pubblica, la qualità della vita e la coesione sociale. E le città italiane, se supportate da politiche pubbliche forti, inclusive e intelligenti, possono diventare protagoniste di questa nuova cultura del movimento

