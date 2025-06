Fluminense-Ulsan i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per club

Tra bonus e malus, ecco i migliori e i peggiori della gara che ha spinto i brasiliani al primo posto del loro girone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fluminense-Ulsan, i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per club

In questa notizia si parla di: fluminense - ulsan - flop - fantacampionato

Pazzo Fluminense: va in vantaggio, si fa rimontare e poi batte l'Ulsan 4-2. Ora è primo - Una notte di emozioni al MetLife Stadium: il Pazzo Fluminense, sotto gli occhi di Roberto Baggio, passa in vantaggio, subisce la rimonta dell’ULSAN e poi si scatena nella ripresa, vincendo 4-2.

Fluminense-Ulsan, i 3 top e i 3 flop al Fantacampionato Mondiale per club; Ulsan-Mamelodi, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale; Real Madrid-Al Hilal al Mondiale per Club FIFA: che esordio per Xabi Alonso e Simone Inzaghi.

Tra bonus e malus, ecco i migliori e i peggiori della gara che ha spinto i brasiliani al primo posto del loro girone - Tra bonus e malus, ecco i migliori e i peggiori della gara che ha spinto i brasiliani al primo posto del loro girone ... Come scrive gazzetta.it

Ulsan-Mamelodi, 3 top e 3 flop al Fantacampionato Mondiale - Tra bonus e malus, ecco i sei giocatori che hanno conquistato la migliore e peggiore fantamedia nel secondo match del gruppo F ... Si legge su gazzetta.it