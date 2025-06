Flat tax del concordato preventivo biennale in scadenza | quando pagarla

È tempo di mettere ordine con il fisco: la flat tax del concordato preventivo biennale sta per scadere, e il saldo opzionale deve essere versato entro il 30 giugno. Con la stagione della dichiarazione in pieno svolgimento, è fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni o complicazioni future. Scopri come gestire al meglio questa importante fase e assicurati una regolare posizione fiscale.

È tempo di pagare le tasse. Alla cassa devono passare anche i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale: il saldo della flat tax opzionale deve essere effettuato entro il 30 giugno. La stagione della dichiarazione dei redditi è entrata, sostanzialmente, nel vivo. Dopo la fase della comunicazione dei redditi, adesso è necessario gestire le pratiche legate al versamento del saldo, una delle tappe più importanti per evitare la decadenza dal patto con il fisco. Ricordiamo che sul reddito concordato eccedente rispetto al 2023, per i soggetti Isa sono previste tre distinte aliquote, pari al 10%, al 12% e al 15%.

