Fiume e morte controlli sulle sponde dell’Adda | Purtroppo i divieti non bastano

L’estate è alle porte, e con essa aumenta anche la preoccupazione per la sicurezza lungo le sponde dell’Adda. Nonostante controlli intensificati e divieti rigorosi, i rischi non si fermano: l’appello è sempre alla responsabilità di ciascuno per preservare il nostro territorio e la vita di chi lo frequenta. Solo con l’impegno condiviso possiamo garantire un’estate serena e sicura lungo il fiume.

Trezzo sull’Adda, 22 giugno 2025 – Primo fine settimana d’estate, s ponde e canali presidiati lungo l’intera stecca fluviale, da Trezzo a Cassano. “Con la colonnina di mercurio impazzita, abbiamo previsto controlli anche durante i giorni feriali – dice il sindaco Diego Torri – lo sforzo è massimo. In campo polizia locale e carabinieri. Ma i divieti non bastano, come, purtroppo, abbiamo constato questa settimana, l’appello è sempre alla responsabilità”. Sabato e domenica ad alta tensione sulle spiagge dell’Adda, “il divieto di balneazione è in vigore dovunque, sempre, le ordinanze sono perenni, ma non fermano i bagnanti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiume e morte, controlli sulle sponde dell’Adda: “Purtroppo i divieti non bastano”

In questa notizia si parla di: adda - controlli - sponde - purtroppo

Braccialetti elettronici: "Purtroppo sono limitati. Vigilanza e controlli" - I braccialetti elettronici rappresentano uno strumento fondamentale per la vigilanza e il controllo, soprattutto in casi di violenza di genere, ma attualmente sono limitati nella loro diffusione.

Minorenne annegato nell’Adda. Il sindaco al prefetto: più controlli - Spero che questa tragedia spinga a un'azione immediata e concreta per tutelare i nostri giovani e prevenire futuri incidenti.

Il sole sorge e tramonta sulle stesse acque,ma non illumina mai allo stesso modo entrambe le sponde perché in quel lembo di terra, dove il lago sembra placido in realtà ribolle un rancore antico, silenzioso e feroce. Là dove l’alba è promessa e il tramonto è m Vai su Facebook

Adda, la triste conta dei morti e l’appello dei sindaci: “Il fiume è pericoloso, basta bagni”; Bagni vietati in Adda, nuovi cartelli lungo il fiume a Zelo; Capriate, papà di 26 anni scomparso Ritrovato il corpo senza vita nell’Adda.

Adda, la triste conta dei morti e l’appello dei sindaci: “Il fiume è pericoloso, basta bagni” - Troppi tuffi nonostante il divieto di balneazione, la morte del 16enne Abdel a Trezzo riapre il dibattito: “Cartelli e controlli ci sono, manca la responsabilità” ... Scrive msn.com

Sponde prese d’assalto "Militari lungo l’Adda" Ma il prefetto dice no - La sorveglianza sulle sponde del fiume, per il sindaco Fabio Colombo, è argomento a cui dare risposte definitive nel nome ... Scrive ilgiorno.it