Fisiolife a Davoli Marina | il centro di fisioterapia scelto dai campioni sportivi

Fisiolife a Davoli Marina è il centro di fisioterapia preferito dai campioni sportivi, simbolo di eccellenza e affidabilità nel recupero funzionale e nella preparazione atletica. Sotto la guida esperta del dottor Eugenio Muzzì, il centro ha conquistato la fiducia di atleti di livello nazionale e internazionale come Luigi Forciniti e Ozu Moreira. Scopri come possiamo aiutarti a raggiungere il massimo delle tue performance e benessere.

Lo studio di fisioterapia e osteopatia “Fisiolife”, situato a Davoli Marina nel cuore del Soveratese, si conferma sempre più come un punto di riferimento nel recupero funzionale e nella preparazione atletica. Guidato dal dottor Eugenio Muzzì, il centro ha conquistato la fiducia di importanti atleti, tra cui Luigi Forciniti, difensore di proprietà dell’Empoli Calcio e attualmente in prestito alla Reggina, e Ozu Moreira, riconosciuto miglior giocatore al mondo di Beach Soccer nel 2023. La presenza di nomi così prestigiosi sottolinea la qualità delle terapie offerte da Fisiolife, basate su tecniche all’avanguardia e un approccio altamente personalizzato. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fisiolife a Davoli Marina: il centro di fisioterapia scelto dai campioni sportivi

Davoli, “Fisiolife” fra le “Eccellenze sanitarie italiane” - Il centro, collocato nel cuore di Davoli Marina, non impiega molto a distinguersi per l’alto livello professionale ... Si legge su strettoweb.com

