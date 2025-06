Fischi a Marquez Tardozzi non ci sta | State zitti

Al GP Mugello, il rumore tra tifosi e piloti ha raggiunto l'apice, con fischi rivolti a Marc Marquez. La reazione di Davide Tardozzi, team manager Ducati, è stata decisa: "State zitti, è rosso ora". Una scena che sottolinea come le emozioni nel mondo delle corse possano esplodere in un attimo, lasciando tutti con il fiato sospeso. La tensione si fa sentire, ma la passione non si ferma mai.

In occasione del GP Mugello, i tifosi presenti sugli spalti hanno fischiato il pilota della Ducati Marc Marquez. Davide Tardozzi, team manager, ha risposto: "State zitti, è rosso ora". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fischi a Marquez, Tardozzi non ci sta: "State zitti"

In questa notizia si parla di: tardozzi - marquez - state - zitti

Fischi al Mugello per Marc Marquez dopo la vittoria nella Sprint, Davide Tardozzi: «State zitti, È rosso» | Il video - Al Mugello, l'entusiasmo per Marc Marquez è palpabile, ma non sono mancati i fischi dei presenti dopo la vittoria nella sprint.

?"State zitti": Tardozzi furioso coi tifosi #Ducati per colpa di...Marquez Vai su X

Daniele Tardozzi zittisce i tifosi Il team manager a muso duro contro i tifosi che fischiavano Marc Marquez dopo la Sprint Race Vai su Facebook

Fischi a Marquez, Tardozzi non ci sta: State zitti; Marc Marquez fischiato al Mugello! Davide Tardozzi risponde a muso duro: State zitti, è rosso, il colore della Ducati; State zitti: Tardozzi furioso coi tifosi Ducati per colpa di...Marquez.

Polemica Ducati al Mugello: il gesto di Tardozzi contro i tifosi è per difendere Marquez - Marc trionfa ancora nella Sprint Race, ma il pubblico lo fischia: interviene il Team Manager, che rivendica l'appartenenza al team di Borgo Panigale ... Si legge su corrieredellosport.it

Marc Marquez fischiato al Mugello! Davide Tardozzi risponde a muso duro: "State zitti, è rosso, il colore della Ducati" - Leggi ... Da informazione.it