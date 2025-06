Firenze paura per un grosso pino caduto nel giardino di un condominio

Firenze, 22 giugno 2025 – Un improvviso crollo ha scosso il tranquillo pomeriggio domenicale. Un imponente pino, apparentemente sano e senza segni premonitori, si è abbattuto nel giardino di un condominio, generando panico tra i residenti. L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi. Fortunatamente, dopo una prima ricognizione, sembra che nessuno sia rimasto ferito, ma l’evento solleva interrogativi sulla sicurezza degli alberi in città e sulla manutenzione delle aree verdi.

Firenze, 22 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di domenica. Un grosso albero, un pino, è caduto in un giardino condominiale. La pianta è venuta giù all'improvviso. Sembra non si fossero mai registrati problemi. Un frastuono ha fatto affacciare alle finestre i condomini, che hanno visto la scena. Immediato l'allarme, con l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest. Fortunatamente, dopo una prima ricognizione, è apparso chiaro che non c'erano feriti e che nessuno era rimasto coinvolto nel crollo. Un'auto parcheggiata ha invece subito danni. I vigili del fuoco hanno poi tagliato la pianta per liberare la sede stradale.

Firenze: grosso pino cade in via Pescetti. Danneggiata un’auto - Un altro episodio di natura che si abbatte sulla città di Firenze. Oggi, 22 giugno 2025, alle ore 14:50, un grosso pino è caduto in via Pescetti, danneggiando un’auto e creando scompiglio nel quartiere del Lippi, vicino alla stazione di Rifredi.

