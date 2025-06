Firenze in scena ' Silenzio e memoria' dedicato a Ustica a Villa Vittoria

Firenze si prepara ad accogliere un evento suggestivo e di grande impatto: “Silenzio e Memoria”, dedicato alla tragedia di Ustica, che si terrà il 27 giugno a Villa Vittoria. Un'occasione per ricordare, riflettere e chiedere giustizia, con il sostegno di importanti figure come Lorenzo Beccattini e Ugo De Vita. Questo happening rappresenta un tributo collettivo alla verità e alla memoria, un gesto di solidarietà e impegno civile che non può essere ignorato.

Firenze, 21 giugno 2025 - “Silenzio e memoria” il 27 giugno a Villa Vittoria.Il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Beccattini e Ugo De Vita e con loro la città di Firenze chiedono giustizia e verità su Ustica con il sostegno dell’Osservatorio Nazionale dei Diritti Civili e Rai Sostenibilità. Con Lorenzo Becattini, Presidente di Firenze Fiera, e Ugo De Vita autore, attore e docente universitario a Padova, si rappresenta un evento happening che è testimonianza straordinaria di impegno civile A Villa Vittoria nel mezzo del programma consueto di un Venerdi come altri, sontuosa nella sontuosa del giardino e il ristorante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, in scena 'Silenzio e memoria' dedicato a Ustica a Villa Vittoria

