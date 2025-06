Firenze | grosso pino cade in via Pescetti Danneggiata un’auto

Un altro episodio di natura che si abbatte sulla città di Firenze. Oggi, 22 giugno 2025, alle ore 14:50, un grosso pino è caduto in via Pescetti, danneggiando un’auto e creando scompiglio nel quartiere del Lippi, vicino alla stazione di Rifredi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area. La città si interroga sulle misure di prevenzione e sicurezza degli alberi urbani, a tutela dei cittadini e delle proprietà.

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, 22 giugno 2025, alle ore 14:50 nel comune di Firenze in via Giuseppe Pescetti, nel quartiere del Lippi non lontano dalla stazione ferroviaria di Rifredi, in seguito alla caduta di un grosso pino di un resede condominiale

