Fiorentina rottura con il giocatore | il club non fa sconti

La Fiorentina rompe gli indugi e dichiara ufficialmente la separazione con il giocatore, senza sconti o compromessi. La squadra viola si prepara a una rigorosa rivoluzione di mercato, puntando a costruire una rosa competitiva e innovativa per la prossima stagione. Con un mix vincente di giovani talenti e veterani di esperienza, la dirigenza mira a gettare solide fondamenta per il futuro, pronti a sorprendere i tifosi e a riconquistare la scena calcistica nazionale. Dopo Gosens e...

È ufficialmente una separazione in casa tra la Fiorentina e il giocatore, ma la squadra non farà sconti. Di seguito le novità La Fiorentina è una delle squadre che più si muoverà sul mercato per la prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza viola è quello di costruire una squadra forte e fresca, ma non solo. L’idea è quella di unire giocatori con grande esperienza in un gruppo giovane per mettere le giuste basi per il futuro. Dopo Gosens e De Gea, un acquisto fondamentale per la Fiorentina è stato Dzeko, giocatore che aggiungerà una mentalità vincente, ma anche tanta esperienza. Non solo in entrata, ma la società lavora anche in uscita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it