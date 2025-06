Fiorentina in chiusura per Viti | la formula dell'operazione

La Fiorentina si prepara a chiudere un’operazione strategica per rafforzare la difesa: Mattia Viti, giovane talento classe 2002, ha lasciato l’Empoli al termine della stagione 2024/25. Il suo ritorno al Castellani-Computer, dopo aver maturato esperienza altrove, segna un passo importante nel progetto viola, puntando su un futuro ricco di promesse. Con questa mossa, la Fiorentina dimostra ancora una volta la sua lungimiranza nel mercato dei giovani talenti.

Mattia Viti ha lasciato l`Empoli dopo la fine della stagione 202425: il difensore classe 2002, che aveva fatto ritorno al Castellani-Computer. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: viti - fiorentina - chiusura - formula

Via Fiorentina, cantiere e disagi. Rabbia Confesercenti: "Avvisati tardi, la chiusura da San Leo va rivista" - Da lunedì 19 maggio è iniziato il cantiere di via Fiorentina, causando disagi e polemiche. La chiusura, comunicata troppo tardi, avrebbe bisogno di una revisione, come richiesto da Confesercenti.

Fiorentina in chiusura per Viti: la formula dell'operazione; Fiorentina, accordo col Nizza per Viti! Pattuita la formula dell’operazione; Pioli vuole Viti: Fiorentina sul centrale del Nizza, ecco costi e formula.

SPORTITALIA - Fiorentina, forte interesse per il difensore centrale Viti - La Fiorentina non si ferma e ha messo gli occhi su Mattia Viti, difensore centrale classe 2002 rientrato al Nizza dopo una stagione in prestito a Empoli, lo stesso club che lo aveva cresciuto e lancia ... Lo riporta napolimagazine.com

Juventus: Arthur vicino alla Fiorentina, trattativa in chiusura - Il centrocampista brasiliano, l'anno scorso in prestito al Liverpool, è pronto a trasferirsi in viola con la formula del prestito ... Da sportmediaset.mediaset.it