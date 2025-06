Fiorentina Commisso l’appello ai tifosi | Continuate a seguirci faremo una Viola più forte! Kean? Mi auguro che…

Rocco Commisso fa appello ai tifosi della Fiorentina, invitandoli a non mollare e a continuare a sostenere la squadra. Con determinazione, il presidente promette una Viola sempre più forte, alimentando speranze e entusiasmo in vista delle sfide future. Le sue parole sono un richiamo alla passione condivisa, perché insieme si può raggiungere ogni obiettivo e scrivere un nuovo capitolo di successo per i gigliati.

Fiorentina, Commisso l'appello ai tifosi: «Continuate a seguirci, faremo una Viola più forte! Kean? Mi auguro che.» Intervenuto ai micrcofoni di Tgr Rai Toscana, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto in una breve dichiarazione in occasione della festa dei tifosi organizzata a San Pancrazioni. Le parole del patron italo-americano, seppur brevi, non lasciano dubbi .

Fiorentina, Commisso ai tifosi: “Nessuno può cambiare la nostra gestione. Palladino è un figlio”. Chi va e chi resta - In un'intervista recente, Rocco Comisso, presidente della Fiorentina, ha affrontato le critiche dei tifosi, ribadendo la solidità della gestione del club e il legame con l'allenatore Palladino.

LA NAZIONE La #Fiorentina è alla ricerca di un regista: #Bennacer è il primo nome, giocatore già allenato da Pioli. In seconda fila #Asllani (l’Inter chiede 20 milioni) e Samuele Ricci. Vai su Facebook

Lo strappo dei tifosi, messaggio a Commisso: “Bisogna spendere”; La “lettera” a Commisso: “Presidente, serve la sua presenza. Il momento è delicato”; LO SFOGO DI COMMISSO, GLI OPINIONISTI DI FV: BRAVO ROCCO. MA QUAL ERA L'OBIETTIVO DEI TIFOSI?.

