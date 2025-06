Finale scudetto Meta Catania | vittoria per 2-0 in Gara 1 contro Napoli

finale scudetto, alimentando speranze e entusiasmo tra i tifosi. La vittoria per 2-0 in Gara 1 contro il Napoli segna un passo decisivo verso il traguardo più ambito, dimostrando la forza e la determinazione della Meta Catania. Con questa prestazione convincente, i rossazzurri si preparano a scrivere il loro nome nella storia del campionato, puntando ora al colpo finale che potrebbe regalare loro il tanto atteso titolo.

La Meta Catania fa sua Gara 1 della finale scudetto battendo il Napoli al PalaVesuvio con una prestazione solida, cinica e di grande maturità tattica. Un successo importante in trasferta, arrivato in un palazzetto gremito da circa 3.000 tifosi partenopei, che proietta i rossazzurri verso il primo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Finale scudetto, Meta Catania: vittoria per 2-0 in Gara 1 contro Napoli

Meta Catania da battaglia: 2-0 al Genzano, si va a Gara 3 per la finale scudetto - Meta Catania dà battaglia e riapre la serie contro Genzano, vincendo 2-0 al PalaCatania davanti a quasi 4000 tifosi appassionati.

Meta Catania, è il giorno della verità: stasera Gara 3 contro Genzano per sognare la finale scudetto - Stasera al PalaCatania si accendono le speranze e il cuore di tutto il tifo rossazzurro: alle ore 18, Gara 3 della semifinale scudetto tra Meta Catania e Genzano rappresenta il momento decisivo per sognare la finale e scrivere un nuovo capitolo di gloria.

