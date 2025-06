Finale da brividi a Berlino | Errani e Paolini tutto deciso al fotofinish!

determinazione senza scrupoli. Un finale da brividi che testimonia quanto il tennis sia imprevedibile e emozionante fino all’ultimo punto, regalando un’esperienza indimenticabile a tutti gli appassionati.

Dopo 14 vittorie consecutive, si interrompe la corsa perfetta delle azzurre. La finale del WTA 500 di Berlino segna una battuta d’arresto per Sara Errani e Jasmine Paolini, che cedono 4-6, 6-2, 10-6 contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, al loro primo trionfo insieme nel circuito maggiore. Una sconfitta amara, perché arrivata dopo una partenza promettente, ma maturata in un finale dove le avversarie hanno mostrato lucidità, potenza e una tenuta mentale superiore. Il racconto del match. La partita si apre nel segno dell’equilibrio, con le due coppie che tengono il servizio fino al 3-3. Il primo squillo arriva al deciding point, dove una risposta aggressiva di Paolini regala il break alle italiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Finale da brividi a Berlino: Errani e Paolini, tutto deciso al fotofinish!

In questa notizia si parla di: finale - berlino - errani - paolini

Tennis, Bolelli-Vavassori in finale ad Halle. Errani-Paolini sono in semifinale a Berlino - Due grandi appuntamenti tennistici in Germania, entrambi ricchi di emozioni e successi italiani. A Halle, Bolelli e Vavassori si preparano a contendersi la finale nel doppio maschile, mentre a Berlino, Errani e Paolini si qualificano per la semifinale sul verde, battendo avversarie di livello.

Sconfitta in finale a Berlino per il doppio femminile Sara Errani-Jasmine Paolini, superate al supertiebreak del terzo set dalla coppia formata dalla slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls che si sono imposte 4-6 6-2 10-6. #ANSA Vai su X

Tutti con voi ragazzi Bolelli e Vavassori scendono in campo nella finale di Halle per il quarto titolo dell’anno ? A Berlino Errani e Paolini cercano il primo trofeo in coppia sull’erba La finale delle ragazze è in diretta su SuperTennis dalle 14:00 Vai su Facebook

Halle, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale doppio. Berlino, ko anche Errani-Paolini; Errani/Paolini, sfuma a sorpresa il titolo a Berlino: vincono Mihalikova/Nicholls in rimonta; Berlino: finale amara per Errani/Paolini.

Errani-Paolini, sfuma il tris a Berlino: ko in finale al match tie-break - Sara Errani e Jasmine Paolini fermano la loro corsa vincente a Berlino. msn.com scrive

Errani e Paolini perdono la finale Wta 500 di Berlino: le azzurre sconfitte in tre set da Mihalikova e Nicholls - Dopo quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Halle, sconfitta in finale a Berlino anche per il doppio femminile Sara Errani- Lo riporta msn.com