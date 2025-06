Filo d’identità | incontri e storie Due grandi appuntamenti in città

Filo d’Identità è il festival che unisce parole, immagini e suoni in un affascinante viaggio tra incontri e storie. Due grandi appuntamenti in città aprono uno spazio di riflessione sull’identità, tessendo trame di cultura e creatività tra Pisa e Firenze. Un progetto unico, nato nel 2022, che invita a esplorare sé stessi e gli altri attraverso un intreccio di discipline e sensibilità. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere da questo emozionante percorso condiviso.

Filo d’identità è un festival che tesse incontri, intreccia??storie, dà?corpo? ai pensieri. Un progetto letterario e artistico che nasce dal desiderio di esplorare l’identità attraverso le? trame della parola, dell’immagine e del suono. Libri, voci, visioni si annodano in un percorso condiviso di riflessione e confronto. Un intreccio di discipline, sguardi e sensibilità che in piedi dal 2022 tra la provincia di Pisa e quella di Firenze: una settimana intensa di? incontri con autori, reading, spettacoli, concerti. All’interno del festival, in programma dal 7 al 13 luglio nei Comuni di Pontedera, San Miniato, Fucecchio e Montopoli, la libreria Blume ospita il 7 luglio un incontro con l’autrice Michela Panichi, che presenta "La Cecilia" in dialogo con Stefano Colli e Kendra Fiumanò, e con l’autore Gabriele Cavallini, che presenta "Cuoio" in dialogo con la sindaca Emma Donnini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Filo d’identità: incontri e storie. Due grandi appuntamenti in città

In questa notizia si parla di: identità - incontri - filo - storie

Le campagne High Summer 2025 sono un tuffo in storie di stile, luce e libertà. Tra yacht, spiagge dorate e nostalgie in bianco e nero, la moda è un racconto (d'autore) fatto di arte, emozioni e identità - L'alta moda dell'estate 2025 si tuffa in un universo di luce e libertà, dove yacht e spiagge dorate si intrecciano con nostalgie in bianco e nero.

A Pontecagnano è un successo il premio scolastico "Il Muretto. Storie di incontri ed amicizie": ecco i vincitori - A Pontecagnano, il Premio Scolastico "Il Muretto" ha brillato, celebrando le storie di incontri e amicizie tra gli studenti.

Letteratura, musica, cinema, poesia, teatro. Ma anche incontro e dibattito per parlare di generi, di corpi, di identità, di popoli, di guerre, libertà e resistenze. Torna il Festival letterario Filo d’identità, giunto quest’anno alla quarta edizione! Il festival partirà L Vai su Facebook

Filo d’identità – incontri, storie, corpi; Filo d’identità | Festival Letterario | Quarta edizione; Filo d’identità, presentato il programma della quarta edizione del festival.