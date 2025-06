Filming Italy Sardegna Festival Sergio Castellitto sulla vicenda Francis Kaufmann | Se non fosse una tragedia sarebbe una commedia Poi rivela | Farò parte del cast di Storia della mia famiglia 2 di Netflix

Al Filming Italy Sardegna Festival, Sergio Castellitto ha acceso i riflettori sulla complessa vicenda di Francis Kaufmann, tra risate e riflessioni profonde. L’attore e regista, coinvolto nelle riprese di "Storia della mia famiglia 2" di Netflix, ha condiviso il suo punto di vista su un episodio che, se non fosse una tragedia, potrebbe sembrare una commedia. Un’occasione imperdibile per scoprire i retroscena di un talento straordinario.

Sergio Castellitto è intervenuto al Filming Italy Sardegna Festival, evento ideato e diretto da Tiziana Rocca e in programma dal 19 al 28 a Santa Margherita di Pula. L’attore e regista si è concesso ai giornalisti per una chiacchierata a cui abbiamo partecipato anche noi di SuperGuida TV. Filming Italy Sardegna Festival, Sergio Castellitto parla della vicenda di Francis Kaufmann. Castellitto è attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di “ The Gentlemen” diretta dal regista Guy Ritchie in cui interpreta un mafioso: “Della prima serie avevo apprezzato l’ironia, molto british. In questa serie sono cattivo ma neanche così tanto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it