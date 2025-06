Film internazionale più visto su Netflix avrà un sequel dopo tre anni

Il successo del film norvegese “Troll” su Netflix ha sorpreso e affascinato il mondo, grazie a una trama avvincente e un’ambientazione autenticamente nordica. Dopo aver conquistato il pubblico internazionale, il film si prepara a un sequel, atteso già da tre anni, che promette di amplificare questa avventura epica. La risposta dei fan e i risultati di visualizzazione testimoniano il suo impatto globale, rendendo il franchise uno dei più amati della piattaforma.

Il film norvegese " Troll ", distribuito da Netflix, ha ottenuto risultati straordinari dal momento della sua uscita nel dicembre 2022. Con una forte connessione alla mitologia nordica e un'ambientazione autenticamente norvegese, il film ha saputo conquistare un vasto pubblico globale, superando ogni aspettativa di partenza. risultati e impatto di "troll" sulla piattaforma streaming. Il lungometraggio diretto da Roar Uthaug si è affermato come il film non in lingua inglese più visto nella storia di Netflix, con oltre 103 milioni di visualizzazioni.