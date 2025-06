Film horror dimenticato di una star emergente arriva in streaming dopo 17 anni

Un horror dimenticato di una star emergente torna a farsi notare, portando con sé un’atmosfera inquietante e un’onda di nostalgia. Dopo 17 anni, “The Ruins” conquista nuovamente gli schermi streaming, regalando agli appassionati di suspence un’esperienza intensa e sorprendente. Questo film, debutto alla regia di Carter Smith, trasporta gli spettatori nel cuore di un mistero archeologico che si trasforma in un incubo reale. La suspense è pronta a riprendere vita: non lasciartelo sfuggire.

La pellicola horror del 2008, The Ruins, ha recentemente trovato una nuova collocazione su una piattaforma di streaming, offrendo così agli appassionati un'ulteriore occasione di riscoperta. Questo film rappresenta il debutto alla regia di Carter Smith, tratto dall'omonimo romanzo scritto e sceneggiato da Scott B. Smith. La narrazione segue due coppie che si avventurano in un sito archeologico Maya nel Messico remoto, solo per scoprire che è infestato da una pianta carnivora che si rivela estremamente pericolosa. Con i locali che impediscono loro di lasciare il luogo, i protagonisti devono lottare per la sopravvivenza.

