Figli un lusso da ricchi | il vero volto della crisi demografica secondo l’OCSE

Nell’immaginario collettivo, la crisi demografica in Europa è spesso attribuita alla denatalità, ma un recente rapporto dell’OCSE ribalta questa convinzione. Secondo l’organizzazione, il vero ostacolo alla crescita delle famiglie non è più solo il calo delle nascite, bensì l’alto costo della genitorialità, che trasforma avere figli in un lusso riservato ai pochi. Un fenomeno che rivela le profonde disuguaglianze sociali e economiche del nostro tempo.

Un recente rapporto dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) capovolge la narrazione dominante sulla crisi demografica in Europa. Contrariamente a quanto sostenuto finora, non è la denatalità il cuore del problema, ma l’elevato costo della genitorialità. Avere figli oggi non è più una scelta naturale, ma un privilegio economico accessibile a pochi. . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

