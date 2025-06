Fiesole Walter Veltroni in scena con ' Le emozioni che abbiamo vissuto Gli anni sessanta'

Fiesole si prepara a vivere un viaggio nel tempo con Walter Veltroni, che sul palco del Teatro Romano ripercorrerà gli anni Sessanta, un'epoca di sogni e rivoluzioni. Con l'accompagnamento al pianoforte di Gabriele Rossi e la regia dello stesso Veltroni, ci immergeremo in un decennio che ha cambiato il mondo. La vita - spiega Veltroni - mi ha consentito di essere... un testimone emozionato di quegli anni indimenticabili.

Firenze, 22 giugno 2025 - Walter Veltroni sul palco del Teatro di Fiesole si mette in gioco per raccontare gli ultimi decenni del secolo scorso. Al Teatro Romano di Fiesole lunedì 23 giugno in scena alle ore 21,15 con ' Le emozioni che abbiamo vissuto. Gli anni sessanta. Quando tutto sembrava possibile'. Al pianoforte Gabriele Rossi, scene Angelo Lodi con la regia di Walter Veltroni. "La vita - spiega Veltroni- mi ha consentito di essere spettatore privilegiato e protagonista del mio tempo. Credo che la restituzione di ciò che la vita ti ha donato sia un dovere, per alimentare la memoria, forma essenziale di coscienza civile.

INTERVISTANDO da Lunedì 16 a sabato 21 Giugno 2025 Ospite Walter Veltroni che ci racconta del suo spettacolo che metterà in scena il 23 Giugno al Teatro Romano Fiesole Buon ascolto su Radio Giglio Rosso RADIO GIGLIO ROSSO Vai su Facebook

