Fiera Agricola lo sprint Presenze in crescita già dal primo giorno E oggi il gran finale

La Fiera Agricola del Santerno si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, registrando fin dal primo giorno un trend positivo che ha animato il complesso di Sante Zennaro. Con la sua 13ª edizione, l’evento gratuito attrae appassionati e professionisti, mentre l’entusiasmo cresce fino al gran finale di oggi. Un successo che promette grandi prospettive per il futuro, consolidando il ruolo di questa manifestazione come fulcro dell’agricoltura locale.

Partenza da segno ‘più’ per la nuova edizione della Fiera Agricola del Santerno. L’evento, giunto alla sua 13°edizione e in programma fino a questa sera nel complesso di Sante Zennaro con ingresso gratuito, ha registrato un’importante crescita di presenze rispetto allo scorso anno fin dalla giornata inaugurale. Il tutto sotto lo sguardo soddisfatto dell’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, del sindaco Marco Panieri e dell’assessore Pierangelo Raffini che, dopo il taglio del nastro, hanno incontrato le associazioni agricole del territorio insieme al delegato circondariale Claudio Franceschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera Agricola, lo sprint. Presenze in crescita già dal primo giorno. E oggi il gran finale

