Fiamme e nube nera a due passi da un casolare

Un pomeriggio drammatico ad Orta di Atella, dove le fiamme e una nube nera si sono levate a pochi passi da un casolare di via Bugnano. I residenti, allarmati dal denso fumo che si diffondeva nell’aria, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, preoccupati per la sicurezza della zona. L’incendio ha generato un forte stato di tensione e preoccupazione tra gli abitanti, che ora chiedono risposte e maggiori controlli per garantire la loro tranquillità .

