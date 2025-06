Feti perduti dopo il vaccino Covid Coaguli e lesioni alla placenta

Aumentano i casi di aborti spontanei tra le donne vaccinate con mRNA contro il COVID, con un incremento del 50% rispetto al passato. Uno studio recente rivela tracce di coaguli e lesioni alla placenta, e persino nel cordone ombelicale, con alcuni geni soppressi. Quali implicazioni ha questa scoperta sulla sicurezza delle vaccinazioni in gravidanza? Scopriamolo insieme e analizzate i dati più recenti.

Lo studio sugli aborti spontanei tra le donne immunizzate con mRna: 13 casi ogni 100 gravidanze Prima erano 9 (+50%). I ricercatori: tracce anche nel cordone ombelicale, soppressi alcuni geni. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Feti perduti dopo il vaccino Covid. «Coaguli e lesioni alla placenta»

