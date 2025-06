Festival Os Mos Boboros - Misteri

Preparati a immergerti in un viaggio tra scienza e meraviglia al Festival Os Mos Boboros Misteri. Il programma, ricco di eventi affascinanti, ti porterà alla scoperta dei segreti dell’universo e della materia, in un crescendo di emozioni e conoscenza. Non perdere l’appuntamento di martedì 24 giugno alle 21:15 presso l’Azienda agricola Ferrin: un’esperienza unica che aprirà le porte ai misteri più profondi del nostro mondo.

Il programma della manifestazione. - Martedì 24 giugno ore 21:15 Azienda agricola Ferrin – località Casali Maione, Camino al Tagliamento (in caso di maltempo l'incontro si terrà all'interno, nei locali dell'azienda) ***Infinitamente grande e infinitamente piccolo: i misteri della materia e.

Il Misteri, a Camino al Tagliamento il festival Os, mos Boboros, suggestioni sull'Aquileia di don Pressacco.

