Festival La Prima Estate Lo show dei Tv on the Radio chiude il primo weekend

Il festival La Prima Estate si conferma come l’evento imperdibile dell’estate toscana, unendo musica, energia e atmosfere uniche nel suggestivo scenario di BussolaDomani. Dopo aver scaldato il pubblico nel primo weekend, questa sera il palco si accende con il ritorno dei TV on the Radio, protagonisti di un live straordinario e attesissimo. Un’occasione imperdibile per vivere emozioni intense e inaugurare la stagione estiva nel modo migliore.

La "Prima Estate" continua a infiammare il parco di BussolaDomani, inaugurando l’estate di Lido di Camaiore. La kermesse che trasforma il parco in un tempio della musica, giunta alla sua quarta edizione, chiude stasera il primo di due fine settimana ad alto tasso di emozioni. Grande protagonista sul palco sarà il rock alternativo della band cult "TV on the Radio", con l’unico live italiano dopo anni di silenzio. Oltre al gruppo statunistense, sul palco saliranno pure Nic Cester, la voce australiana (di base milanese) che ha stregato il mondo con Are You Gonna Be My Girl in formazione con i Jet; e Ramona Flowers, la band inglese apprezzata per il sound che combina rock, elettronica e sonorità pop. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival "La Prima Estate". Lo show dei Tv on the Radio chiude il primo weekend

In questa notizia si parla di: estate - prima - radio - chiude

Doppia data per il concertone estivo, torna in Piazza Roma il Radio Bruno Estate - Il Radio Bruno Estate torna in Piazzale Roma con una doppia data imperdibile! A tre anni di distanza dall’ultima edizione, il concertone estivo ad ingresso gratuito riunirà i migliori artisti del momento.

La Prima Estate, c’è anche la serata Club Friday in collaborazione con il Kama Kama - La Prima Estate torna a Lido di Camaiore per la sua quarta edizione, dal 20 al 29 giugno, con una line-up stellare che include Kings of Leon, Air, Grace Jones e molti altri.

Nuove uscite in rotazione su Radio Taormina! ? Damiano David – "The First Time" ? Sangiovanni – "Veramente" ? Marco Mengoni feat. Sayf & Rkomi – "Sto bene al mare" ? BigMama – "Bubble Gum" ?Federico Vassallo – "Fottuta Estate" Sintonizzati su R Vai su Facebook

Festival La Prima Estate. Lo show dei Tv on the Radio chiude il primo weekend; Radio Italia live 2025 in piazza Duomo: tutte le modifiche al servizio Atm. Occhio alle stazioni chiuse in metrò; Mahmood chiude il tour a Milano e promette: “Torneremo più forti di prima”.

Festival "La Prima Estate". Lo show dei Tv on the Radio chiude il primo weekend - L’unica data italiana del gruppo a stelle e strisce va in scena a BussolaDomani. Da lanazione.it

La prima estate, al festival di Lido di Camaiore Lucio Corsi, Grace Jones, Tv On The Radio e Air - rock degli scozzesi Mogwai, che hanno da poco pubblicato il loro album disco The Bad Fire fresco di stampa; quello psichedelico ed elettronico degli ... Lo riporta msn.com