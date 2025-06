Festival di Internazionale i primi nomi degli ospiti e tutti i workshop disponibili iscrizioni già aperte

Preparati a vivere tre giorni di cultura, riflessione e ispirazione con il Festival Internazionale di Ferrara! Dal 3 al 5 ottobre, la città si trasformerà nel palcoscenico di incontri esclusivi, workshop coinvolgenti e ospiti di calibro mondiale. I primi nomi confermati promettono un’edizione imperdibile, mentre le iscrizioni ai laboratori sono già aperte. Non perdere l’occasione di far parte di questo grande evento: il futuro della narrazione ti aspetta!

Anche quest'anno torna a Ferrara il festival della rivista Internazionale, in programma da venerdì 3 a domenica 5 ottobre. Giornalisti, scrittrici, attivisti e artiste provenienti da tutto il mondo incontreranno il pubblico nei consueti luoghi. Tornano anche le rassegne di audiodocumentari e.

