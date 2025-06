Festival del Jazz Monte Mario Massimo Urbani dal 27 al 29 giugno

Dal 27 al 29 giugno, il Festival del Jazz Monte Mario rende omaggio a Massimo Urbani, uno dei più grandi sassofonisti jazz italiani di sempre. Tre giorni di note emozionanti e incontri culturali per celebrare la sua straordinaria eredità musicale e trasmettere il suo spirito alle nuove generazioni. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del jazz e non solo, per immergersi in un’esperienza unica e vibrante. Non mancate!

Tre giorni di musica per ricordare Massimo Urbani, uno dei più grandi sassofonisti del jazz made in Italy. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Festival del Jazz Monte Mario “Massimo Urbani” dal 27 al 29 giugno

