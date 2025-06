Festa per i 100 anni di Rino Marson mecenate pordenonese

straordinario impegno e generosità, testimonianza di un cuore grande e di una dedizione profonda alla comunità. La festa per il suo centenario non è solo un brindisi a un secolo di vita, ma anche un omaggio a chi ha saputo trasformare la propria passione in un gesto di altruismo senza pari. Rino Marson ci ricorda che i veri patrimoni sono le azioni che lasciano un segno duraturo nel tempo, e questa sua scelta ne è la prova più bella.

Un secolo di vita e un gesto di straordinaria generosità. Rino Marson, cavaliere del lavoro, ha celebrato il 21 giugno il suo centesimo compleanno, annunciando un dono prezioso per la sua città: la sua abitazione diventerà una casa di riposo per anziani. Un lascito che corona una vita di.

