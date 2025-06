Festa della Musica 2025 le voci di Giorgia Cacciapuoti e Laura Palumbo incantano via Filangieri

La Festa della Musica 2025 a Napoli si è conclusa in grande stile, regalando emozioni indimenticabili grazie alle voci di Giorgia Cacciapuoti e Laura Palumbo. Le loro performance a Via Filangieri hanno conquistato il pubblico, trasformando la giornata in un vero e proprio trionfo musicale. Un evento che ha dimostrato ancora una volta quanto la musica possa unire e incantare, lasciando il segno nel cuore di tutti i presenti.

Nell'ambito della rassegna Festa della Musica, del Comune di Napoli, in Via Filangieri si è svolto un vero e proprio concerto con le eccezionali performance di due talentuose cantanti, Giorgia Cacciapuoti e Laura Palumbo.

