Ferrara in vista di Juve Wydad | L’avversario è più impegnativo sarà una partita totalmente diversa Vlahovic? Penso siano già state fatte delle scelte

Ferrara in vista di Juve-Wydad: l’ex calciatore analizza il confronto imminente, sottolineando la crescente difficoltà dell’avversario e le scelte strategiche già fatte dalla Juventus. Con un occhio attento alla partita, Ferrara evidenzia come questa sfida rappresenti un banco di prova cruciale per i bianconeri nel cammino del Mondiale per Club. La partita promette emozioni autentiche e sfide avvincenti, segnando un momento decisivo per la squadra di Allegri.

Ferrara ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul match. L’ex calciatore Ciro Ferrara ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Juve Wydad: tutte le dichiarazioni sul secondo match del Mondiale per Club. PAROLE – «La Juve partita molto forte, sicuramente l’avversario di stasera sarà più impegnativo. Dare questo tipo di impronta è importante. Questa sera sarà probabilmente una partita totalmente diversa ma la Juve dovrà affrontarla con la stessa determinazione dell’esordio. Vlahovic? Oltre ai discorsi contrattuali è chiaro che siano state già fatte delle scelte». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ferrara in vista di Juve Wydad: «L’avversario è più impegnativo, sarà una partita totalmente diversa. Vlahovic? Penso siano già state fatte delle scelte»

