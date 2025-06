Fermate dai carabinieri con un carico di droga due donne agli arresti

Due donne messinesi finiscono in manette a Villa San Giovanni con un ingente carico di droga, scatenando un vortice di indagini e tensioni. Rosy Maiorana, 26 anni, e Severia Giuseppa Liuzzo, 69 anni, sono ora dietro le sbarre, accusate di traffico illecito. Un episodio che solleva ancora una volta il velo sulle criminalità nascoste nel cuore della città . La loro storia si intreccia con un territorio che non smette mai di sorprendere.

Fermate a Villa San Giovanni con un carico di droga, finiscono in carcere due donne messinesi.Si tratta di Rosy Maiorana, 26 anni milazzese ma residente a Barcellona Pozzo di Gotto e Severia Giuseppa Liuzzo, 69 anni residente a Messina ma nata nell’ennese. La prima è già imputata nell’ambito. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Fermate dai carabinieri con un carico di droga, due donne agli arresti

In questa notizia si parla di: fermate - carico - droga - donne

Blitz contro la mafia nigeriana: in Italia ben trenta persone sono state fermate per reati che vanno dal traffico di droga allo sfruttamento della prosituzione e la tratta di esseri umani - All’alba, la Polizia di Stato ha sgominato una colossale rete della mafia nigeriana in Italia, fermando trenta persone tra Cagliari e altre città .

Firenze, derubano le turiste tra chiesa e museo: arrestate 5 donne, fermate da carabinieri fuori servizio - A Firenze, cinque donne sono state arrestate dai Carabinieri fuori servizio per aver tentato di derubare turiste tra una chiesa e un museo.

Non ci sono parole. Solo dolore e rabbia. Martina Carbonaro aveva 14 anni. Tutta una vita davanti. È stata uccisa dal patriarcato, da un sistema che bastona l’autodeterminazione, che continua a togliere brutalmente l’ossigeno alle donne che vogliono essere l Vai su Facebook

Fermate dai carabinieri con un carico di droga, due donne agli arresti; Due donne fermate con un ingente carico di droga; Due donne di Barcellona e Messina fermate con un ingente carico di droga.

Due donne di Barcellona e Messina fermate con un ingente carico di droga - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

In auto con un carico di droga, arrestate due donne - All'interno della vettura, due donne incensurate di 55 e 45 anni della provincia di Bari. rainews.it scrive