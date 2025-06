Federica Pellegrini | Ho sofferto di bulimia La maternità? Diventare genitori…

L'ex nuotatrice si è raccontata a cuore aperto nel corso di un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin a "Verissimo". 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Federica Pellegrini: “Ho sofferto di bulimia. La maternità? Diventare genitori…”

In questa notizia si parla di: federica - pellegrini - sofferto - bulimia

Federica Pellegrini: «Ora tifo per i “vecchi” del nuoto, come la Ledecky. Ad Atene 2004 mi sentivo piccola e incosciente» - Federica Pellegrini, icona del nuoto italiano, riflette sul suo passato e l'evoluzione di questo sport nel nostro paese in un'intervista a Il Messaggero.

Federica Pellegrini: "Ho sofferto di bulimia, ho chiesto aiuto e ne sono uscita" https://torresette.news/rubriche/social-network/2025/06/21/federica-pellegrini-ho-sofferto-di-bulimia-ho-chiesto-aiuto-e-ne-sono-uscita… #federicapellegrini Vai su X

«Ho sofferto di bulimia durante l'adolescenza. Ho avuto la forza di dire che qualcosa non andava e mi sono fatta aiutare da un professionista. Io nel giro di 2 o 3 anni ne sono uscita». Federica Pellegrini si è aperta a Verissimo, raccontando sia il bellissimo mo Vai su Facebook

Federica Pellegrini e la lotta contro la bulimia. Il racconto a Verissimo; Federica Pellegrini: Ho sofferto di bulimia, ho chiesto aiuto e ne sono uscita; Federica Pellegrini racconta della bulimia a Ballando con le stelle: «Mi ingozzavo e poi vomitavo.

Federica Pellegrini: "Ho sofferto di bulimia, ho chiesto aiuto e ne sono uscita" - Federica Pellegrini si è raccontata a Verissimo nell'intervista andata in onda oggi, sabato 21 giugno. Scrive msn.com

Malattia Federica Pellegrini: “Sofferto di bulimia, non mi riconoscevo allo specchio”/ “Salvata dal nuoto” - Federica Pellegrini, la campionessa di nuoto ha raccontato di aver sofferto in passato di bulimia: malattia legata ai disturbi alimentari. Come scrive ilsussidiario.net