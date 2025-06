Federacma rinnova l’allarme sulla sicurezza in agricoltura dopo il 91enne morto a Spoltore travolto dal trattore

L’incidente di Spoltore riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle campagne italiane. La tragica perdita di un anziano di 91 anni, vittima di un ribaltamento del trattore, sottolinea l’urgenza di interventi concreti per tutelare chi lavora nei terreni agricoli. Federacma rinnova il suo allarme: è tempo di rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione, perché nessuno dovrebbe perdere la vita a causa di incidenti evitabili.

Dopo l'anziano di 91 anni che ha perso la vita a Spoltore dopo essersi ribaltato con il trattore, Federacma rinnova l’allarme sulla sicurezza in agricoltura. Quello avvenuto in provincia di Pescara è un altro dramma nelle campagne italiane. In località De Cesaris, a Spoltore un uomo di 91. 🔗 Leggi su Ilpescara.it