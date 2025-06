Fede amore e pace tra i petali a Messina | l’Infiorata del cuore per Loredana a Faro Superiore VIDEO

Tra i meravigliosi petali che dipingono i vicoli di Messina, l’Infiorata del Cuore si rinnova per l’undicesimo anno, unendo fede, amore e pace in un suggestivo tributo alla memoria di Loredana. Organizzata dall’associazione "In Cammino con Loredana" di Faro Superiore, questa manifestazione illumina la città di speranza e spiritualità, rafforzando il legame tra comunità e tradizione. Un evento che celebra il cuore pulsante di Messina e il valore della solidarietà, un invito a condividere emozioni profonde e a custodire i ricordi più belli

L' associazione "In Cammino con Loredana" di Faro Superiore, presieduta da Pasquale Scutellà (papà di Loredana, scomparsa in giovane età a seguito di una grave malattia) col supporto spirituale di padre Orazio Anastasi, parroco della chiesa SS Maria Assunta del villaggio della zona nord di Messina, ha rinnovato per il suo undicesimo anno la tradizionale Infiorata in solennità del Corpus Domini.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fede, amore e pace tra i petali a Messina: l’Infiorata del cuore per Loredana a Faro Superiore VIDEO

In questa notizia si parla di: loredana - messina - infiorata - faro

