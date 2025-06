Fdi Napoli | Ordigno a Secondigliano necessarie risposte ferme

La recente esplosione di un ordigno in Corso Secondigliano solleva preoccupazioni serie e richiede risposte ferme dalle autorità. Sebbene non si siano registrati danni gravi, questo episodio rappresenta un allarme che non possiamo ignorare. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più tragiche. È fondamentale che le istituzioni adottino misure decise per garantire la sicurezza e ripristinare la serenità dei cittadini.

"La notizia dell'esplosione di un ordigno rudimentale in Corso Secondigliano, pur senza conseguenze gravi, rappresenta un campanello d'allarme che non può essere sottovalutato. Esprimiamo apprezzamento per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, che ha evitato danni a persone e cose, e accogliamo positivamente la decisione del prefetto Michele di Bari di intensificare la vigilanza e i controlli sul territorio". Così in una nota il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia di Napoli. "Tuttavia, episodi simili mostrano quanto sia ancora fragile l'equilibrio in alcune aree della città e quanto sia urgente rafforzare la presenza dello Stato, non solo sul piano repressivo ma anche su quello preventivo, sociale ed educativo.

