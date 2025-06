FdI e il ‘decreto sicurezza’ | Introduce limiti giusti

Il dibattito sulla sicurezza e sui limiti delle proteste si infiamma: mentre il decreto FDI mira a introdurre limiti giusti, le tensioni tra tutela dei diritti e ordine pubblico restano al centro dell’attenzione. Marta Evangelisti di Fratelli d’Italia denuncia le parole del presidente De Pascale, sottolineando l’importanza di rispettare le regole. Ma cosa ne pensa realmente? È fondamentale mantenere un equilibrio tra libertà di espressione e rispetto delle leggi, perché solo così possiamo costruire una società più giusta e sicura.

Marta Evangelisti (foto), capogruppo di Fratelli d’Italia nell’ Assemblea legislativa della Regione: il presidente Michele De Pascale ha difeso i metalmeccanici attaccando il Governo. Cosa ne pensa? "I metalmeccanici hanno diritto di protestare, nei luoghi in cui ciò si può fare senza recare danno ad altri. Le dichiarazioni di de Pascale sono gravi". Qual è il suo commento? "Difendere chi ha violato la legge bloccando una tangenziale, creando disagi a lavoratori e cittadini, significa legittimare l’illegalità. Quella non è una forma di dissenso, ma una violazione pericolosa. Chi ricopre un ruolo istituzionale dovrebbe condannare con chiarezza certi comportamenti, non usarli per attaccare il Governo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it