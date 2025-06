FC 25 | Berbatov Mutaforma SBC ed EVO

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi lasciarti sfuggire la nuova SBC di Dimitar Berbatov Mutaforma, un’icona con ruolo principale DC che, grazie all’evoluzione, può trasformarsi anche in un solido CDC. Con sole tre sfide da completare e una ricompensa esclusiva, questa carta promette di rivoluzionare il tuo modo di giocare. Scopri tutti i dettagli e sfrutta al massimo questa opportunità unica prima che scada!

Dimitar Berbatov riceve una carta Eroe Mutaforma in EA Sports FC 25 con ruolo principale DC, ma grazie all'evoluzione disponibile potrà diventare anche un solido CDC. Ecco tutti i dettagli della SBC e dell'evoluzione collegata. SBC Dimitar Berbatov Eroe Mutaforma. Non ripetibile. Richiede il completamento di 3 sfide. Scadenza: 13 giorni. Ricompensa: Dimitar Berbatov Eroe Mutaforma (non scambiabile). Valutazione generale: 94 Ruoli disponibili: DC o Piedi abilità: 5 stelle Piede debole: 4 stelle Stili di gioco PLUS: Difensore, Stopper, Regista difensivo Statistiche principali: Velocità: 90. Tiro: 75.